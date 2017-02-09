Samimi görüşme

CumhurbaşkanıErdoğan, önceki gün ABDBaşkanı Trump ile ilk resmitelefon görüşmesini yaptı.Samimi bir atmosferdegeçen 45 dakikalık görüşmedenmüttefiklik ve yakınişbirliği vurgusu çıktı. İkiliderin görüşmesinde Suriyemeselesi önemli bir yertuttu. Trump, Türkiye ileikili ilişkileri geliştirmek vebölgesel konularda dahayakın işbirliği içerisindeolmak istediklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan,terör örgütü PKK ile mücadeleninönemine dikkatçekti, ABD'nin terör örgütüPYD/YPG'ye destek vermemesigerektiğini ifadeetti. Trump, ülkesinin stratejikortağı ve NATO müttefikiolan Türkiye'yi övdü.Erdoğan, 15 Temmuzdarbe girişimine değinerekABD'nin yeni dönemdeFETÖ ile mücadelede Türkiye'ninyanında olmasınıbeklediğini belirtti.
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