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Samimi görüşme

ve en kısa zamanda görüşme konusunda mutabık kaldılar.

Samimi görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün ABD Başkanı ile ilk resmi telefon görüşmesini yaptı. Samimi bir atmosferde geçen 45 dakikalık görüşmeden müttefiklik ve yakın işbirliği vurgusu çıktı. İki liderin görüşmesinde Suriye meselesi önemli bir yer tuttu. Trump, Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek ve bölgesel konularda daha yakın işbirliği içerisinde olmak istediklerini söyledi. , terör örgütü PKK ile mücadelenin önemine dikkat çekti, ABD'nin terör örgütü PYD/YPG'ye destek vermemesi gerektiğini ifade etti. Trump, ülkesinin stratejik ortağı ve NATO müttefiki olan Türkiye'yi övdü. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek ABD'nin yeni dönemde FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında olmasını beklediğini belirtti.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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