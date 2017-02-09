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Rusya'da 'El Bab' toplantısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir , ülkesinin toplantısında Rus savaş uçağının kazaen Türk askerlerinin bulunduğu binayı bombalamasını görüştü.

Putin, Güvenlik Konseyini topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir , ülkesinin toplantısında, Rusya'ya ait bir savaş uçağı tarafından terör örgütü DEAŞ hedeflerine düzenlenen hava harekatında kazaen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç askerin şehit olmasını görüştü.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi üyelerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a El Bab'da kaza neticesinde şehit düşen askerler için taziyelerini ilettiği telefon görüşmesi konusunda bilgilendirdiği belirtildi.

Toplantıda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun konuyla ilgili Putin'e rapor vererek, iki ülke genelkurmay başkanlarının Suriye'de terörle mücadelede daha sıkı koordinasyon sağlanması kararı aldığını söylediği ifade edildi.

RUSYA GENELKURMAYI AÇIKLAMASI
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov'un, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.

Açıklamada, Akar ve Gerasimov'un ortak eylemler ve sahadaki durumla ilgili daha yakın koordinasyon sağlanması ve bilgi değişiminde bulunulması kararı aldığı belirtildi.

Görüşmede, Suriye'de uluslararası terörle mücadele ve Halep'in kuzeydoğusundaki durumun da ele alındığı kaydedildi.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe 20:02
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