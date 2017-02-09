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'den Erdoğan'a telefon

Cumhurbaşkanı , Rusya Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. İki lider 'de askeri iş birliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

Putinden Erdoğana telefon
Cumhurbaşkanı , Rusya Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre iki lider 'de askeri iş birliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

PUTİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Ayrıca El Bab'da Rus uçaklarının kazaen Türk askerlerinin bulunduğu binayı bombalamasıyla ilgili üzüntülerini belirten Putin, Erdoğan'a başsağlığı dileğinde bulundu.

ASTANA SÜRECİ ELE ALINDI
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede İki liderin Astana ve Cenevre'de yapılan görüşmeleri ilerletme kararı aldığı ve Mart'ta Rusya'da yapılacak görüşme için yapılan hazırlıklar hakkında konuştuğu ifade edildi.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe 17:34
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