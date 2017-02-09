Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre iki lider Suriye'de askeri iş birliğini artırma konusunda mutabık kaldı.
PUTİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Ayrıca El Bab'da Rus uçaklarının kazaen Türk askerlerinin bulunduğu binayı bombalamasıyla ilgili üzüntülerini belirten Putin, Erdoğan'a başsağlığı dileğinde bulundu.
ASTANA SÜRECİ ELE ALINDI
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede İki liderin Astana ve Cenevre'de yapılan görüşmeleri ilerletme kararı aldığı ve Mart'ta Rusya'da yapılacak görüşme için yapılan hazırlıklar hakkında konuştuğu ifade edildi.
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