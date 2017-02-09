PKK'ya ağır darbe indirildi

Diyarbakır'ın Dicle kırsalına düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanılan sığınak ve barınaklar yok edildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dün yaşanan yurt içi olaylara yer verildi.

Buna göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında 30 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı imha edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ise güvenlik güçlerince icra edilen adli aramalarda 2 kalaşnikof, 5 kalaşnikof şarjörü, 150 kalaşnikof fişeği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ÖRGÜTTEN KAÇAN TERÖRİST TESLİM OLDU

Şırnak Silopi'deki aramada da bir tabanca, 8 tabanca fişeği, 2 hücum yeleği ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist teslim oldu.

Diyarbakır'ın Dicle kırsalına düzenlenen hava harekatında ise bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanılan silah mevzileri, sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.