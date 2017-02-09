PKK kaçırdı FETÖ sakladı

15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte ortaya çıkan FETÖ-PKK terör örgütlerinin işbirliği bir kez daha kanıtlandı. FETÖ’cü emniyetçilerin terör örgütü PKK’nın dağa ‘kaçırdığı’ çocukları emniyetin POLNET sistemine ‘kayıp’ olarak işlediği belirlendi. Kayıp çocuklar PKK kamplarından çıktı...
Güvenlik birimleri sınır ötesinde olduğu kadar Doğu ve Güneydoğu'da da terör örgütü PKK'ya karşı büyük operasyon yürütüyor. Operasyonlar kapsamında illegal yollardan ülkeye giriş yapmaya çalışırken yakalanan bazı teröristler ile 15 Temmuz sonrası hain terörsaldırılarında kullanılan teröristlerinUYAP sisteminde 'terörden arama'kaydının çıkmadığı belirlendi.
ÇOCUKLARA 'KAYIP' DENDİ
Kandil'deki kamplarda eğitim aldığı saptanan teröristlerin UYAP'ta terörden aramalarının bulunmaması emniyeti harekete geçirdi. Yapılan incelemelerde, FETÖ'nün emniyetin istihbarat ve terör birimlerine sızdığı dönemde terör örgütü tarafından dağa 'kaçırılan' bazı çocukları
POLNET'e 'kayıp' olarak işledikleri belirlendi. Ailelerin terör şüphesi hiçe sayılarak yapılan bu ihanet, mahkemenin kararını da etkiledi. Dağa kaçırılan çocuklarla ilgili 'terörden arama' yerine 'kaybolmaktan arama' şeklinde UYAP sistemine işlenerek adli kayıtların içinin boşaltıldığı tespit edildi.
PKK'YI KORUMAYA ALDILAR
FETÖ ve PKK işbirliği içerisinde yapılan bu planla terör örgütü PKK önce örgüt sempatizanı aileleri belirledi. Bunlar arasından çocukları kırsala kaçırıldığında sorun çıkarmayacak aileler kodlandı. Örgüt militanları çocuklarıkırsala kaçırırken FETÖ'cü polisler gözyumdu. Bununla da yetinmeyen FETÖ emniyet istihbarat ve terördeki militanları sayesinde eş zamanlı olarak kaçırılan çocukların kaydını POLNET sistemine 'kayıp' diye girdi. Dağakaçırılan çocuklar kayıp olarak arandıklarıiçin terör örgütü üyesi muamelesigörmediği gibi çocukların aktif aranmasıda yapılmadı. Aileler de çocuklarının adli sicillerinde terör bağlantısı olmasını istemediği için kayıp olarak sisteme işlenen çocuklarının peşine düşmedi.
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