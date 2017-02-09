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O asker de şehit oldu

Harekatı'nda şehit olan Uslu, Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'ndeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret eden Başbakan Yıldırım ile aynı masada yemek yiyip sohbet etmişti.

O asker de şehit oldu

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş 'nun ailesine acı haber ulaştı.

Şehit Uslu'nun Kartal Atalar Caddesi'nde yaşayan annesinin evine gelen askeri yetkililer, acı haberi aileye verdi.

Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları eve gelirken, binaya ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Acı haberle yıkılan anne Mürşide Uslu'nun polis memuru olan eşi Ali Uslu'yu da uzun zaman önce silahlı saldırı sonucu şehit verdiği öğrenildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM İLE AYNI MASADA YEMEK YEMİŞTİ
Bekar olan ve annesiyle yaşayan şehit Mahmut Uslu, yılbaşı gecesi Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'ndeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret eden ile aynı masada yemek yiyip sohbet etmişti.

Bu arada, Uslu'nun cenaze töreninin Ankara'da yapılacağı belirtildi.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe 08:32
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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VEYSİ VEYSİ

MEKANLARI-CENNET-OLSUN

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evet0
hayır0
cevapla 09.02.2017 15:21
poyraz64 poyraz64

kendinisi tanırdım Allah rahmetiyle karşılasın oturmuşluğum kalkmışlığım var bu yiğit delikalıyla bol dua edelim arkasından çok milliyetçi dinine vatanına bağlı bir türk askeriydi :(

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evet1
hayır0
cevapla 09.02.2017 12:06
mehmetcik mehmetcik

ALLAH RAHMET EYLESİN. bu vatan ve din için şehit olan devlet görevlilerinin mekanları cennet komşusu peygamber efendimiz (s.a.v.) olur inşallah.

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evet2
hayır0
cevapla 09.02.2017 11:29
ihsan ihsan

allah rahmet eylesin allah razı olsun mekanı cennet olsun

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evet5
hayır0
cevapla 09.02.2017 10:12
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