O asker de şehit oldu

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun ailesine acı haber ulaştı.
Şehit Uslu'nun Kartal Atalar Caddesi'nde yaşayan annesinin evine gelen askeri yetkililer, acı haberi aileye verdi.
Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları eve gelirken, binaya ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
Acı haberle yıkılan anne Mürşide Uslu'nun polis memuru olan eşi Ali Uslu'yu da uzun zaman önce silahlı saldırı sonucu şehit verdiği öğrenildi.
BAŞBAKAN YILDIRIM İLE AYNI MASADA YEMEK YEMİŞTİ
Bekar olan ve annesiyle yaşayan şehit Mahmut Uslu, yılbaşı gecesi Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'ndeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım ile aynı masada yemek yiyip sohbet etmişti.
Bu arada, Uslu'nun cenaze töreninin Ankara'da yapılacağı belirtildi.
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MEKANLARI-CENNET-OLSUN
kendinisi tanırdım Allah rahmetiyle karşılasın oturmuşluğum kalkmışlığım var bu yiğit delikalıyla bol dua edelim arkasından çok milliyetçi dinine vatanına bağlı bir türk askeriydi :(
ALLAH RAHMET EYLESİN. bu vatan ve din için şehit olan devlet görevlilerinin mekanları cennet komşusu peygamber efendimiz (s.a.v.) olur inşallah.
allah rahmet eylesin allah razı olsun mekanı cennet olsun
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