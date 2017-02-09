'Milli'metrik ihanet

Yaşar Kadıoğlu
TEK TEK İNCELEDİ
İşte bu hain girişimin ardında ise inanılmaz bir sabotaj girişimi vardı. Bunu da yine Kurmay Albay Kadıoğlu açığa çıkardı. Kadıoğlu, hız göstergesindeki arızadan şüphelenip uçağın pitot tüplerine yoğunlaştı. Etrafına sormaya başladı. Pilot arkadaşları "Daha önce özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, kum fırtınası sonucu kaza atlattı. İncelemede uçağın pitot tüpünün kum yüzünden tıkandığı saptandı. Bu nedenle pitot tüpüne bakılmalı" şeklinde bir uyarı yaptı. Bunun üzerine Kadıoğlu, yine kendi imkanları dahilinde 'Doğu' uçağının pitot tüplerinde araştırma yaptı. Uçağın burun kısmındaki tüpün tıkandığını saptadı. Tüp, 5 milimetre çapındaki elma veya armut tomurcuğu ile kapatılmıştı. Yani hainler milimetrik bir ihanet hazırlayıp uçağı düşürmeye kalkmıştı. Havacılık uzmanları ise bunun ancak çok profesyonel bir ekip tarafından yapılabileceğini açıkladı.
BATI'DAN CEZAEVİNE
Barış Kartalı Projesi kapsamında Boeing firmasından 4 uçak satın alındı. Bu uçakların adı Kuzey, Güney, Doğu ve Batı'ydı. HAVELSAN ise Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçaklarının Görev Sistemi Yazılımları ve Yer Destek Sistemleri konusunda projeler hazırladı. Yani uçakta milli projelerde kullanılmıştı. Batı uçağının teslim törenine katılan askerler ise FETÖ'den tutuklandı. Askerler arasında Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk de vardı.
10 MAKETTEN BİRİ GÜLEN'DE
Kadıoğlu'nun tespit ettiği ihanet girişiminin arkasında ilginç bilgiler vardı. En dikkat çekicisi ise Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinde saklıydı. Gülen'in arkasındaki panoda HİK uçağının maketi vardı. Bu maketlerden 10 tane yapılmıştı. Peki bir tanesi Gülen'e nasıl ulaşmıştı. İşte maketli bu kare, sabotaj ve Gülen arasındaki bağı bir kez daha ortaya çıkardı.
20 SAAT UÇUYOR
BARIŞ Kartalı Projesi kapsamında alınan HİK uçakları, yakıt ikmaliyle 20 saat havada kalabiliyor. Uçakta, özel eğitimli 2 pilotun yanı sıra radar ihtisası olan subay ve astsubaylar bulunuyor. Uçak, üzerindeki radarın 360 derecelik görüş açısıyla yüzlerce kilometrelik alanı tarayabiliyor. Uçaktaki radar sistemi, 350 kilometre menzili içinde aynı anda 3 bin cismi tespit ve takip edebiliyor. Aynı zamanda, elektronik karıştırma ve şaşırtma da yapıyor.
Mevlüt Yüksel
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