'Milli'metrik ihanet

sıradan bir vaiz olarak anlattı. Timsah gözyaşlarını akıttı! Ancak gerçek yüzünün arkasında bir katil vardı.Terörist Gülen, 15 Temmuz gecesi de Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki militanlarını ayaklandırdı. Darbe yapmaya kalkıştı. Neyse ki başarılı olamadı. Darbe girişimi sonrası devlete sızan FETÖ militanları tek tek ayıklandı. Ortaya çıkan bilgiler ise FETÖ'nün hainlikte sınır tanımadığını kanıtladı. FETÖ'nün kumpası sonucu Hava Kuvvetleri'nden ayrılmak zorunda kalan Kurmay Albay Yaşar Kadıoğlu , böyle bir hainliği ortaya çıkardı. Kadıoğlu, yıllarca FETÖ'nün kumpaslarına uğradı. 2015'te emekliye ayrıldı. Özel bir havayolu şirketinde uçmaya başladı. Ama darbe girişiminden sonra Hava Kuvvetleri'ne dönüş kararı aldı. Tecrübeli olduğu için Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağına atandı. 2 hafta önce 'Doğu' adlı uçakla görev için havalandı. Ancak Boeing 737 tipi uçak inişte arızalandı.Yaşar Kadıoğluİşte bu hain girişimin ardında ise inanılmaz bir sabotaj girişimi vardı. Bunu da yine Kurmay Albay Kadıoğlu açığa çıkardı. Kadıoğlu, hız göstergesindeki arızadan şüphelenip uçağın pitot tüplerine yoğunlaştı. Etrafına sormaya başladı. Pilot arkadaşları "Daha önce özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, kum fırtınası sonucu kaza atlattı. İncelemede uçağın pitot tüpünün kum yüzünden tıkandığı saptandı. Bu nedenle pitot tüpüne bakılmalı" şeklinde bir uyarı yaptı. Bunun üzerine Kadıoğlu, yine kendi imkanları dahilinde 'Doğu' uçağının pitot tüplerinde araştırma yaptı. Uçağın burun kısmındaki tüpün tıkandığını saptadı. Tüp, 5 milimetre çapındaki elma veya armut tomurcuğu ile kapatılmıştı. Yani hainler milimetrik bir ihanet hazırlayıp uçağı düşürmeye kalkmıştı.

BATI'DAN CEZAEVİNE

Barış Kartalı Projesi kapsamında Boeing firmasından 4 uçak satın alındı. Bu uçakların adı Kuzey, Güney, Doğu ve Batı'ydı. HAVELSAN ise Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçaklarının Görev Sistemi Yazılımları ve Yer Destek Sistemleri konusunda projeler hazırladı. Yani uçakta milli projelerde kullanılmıştı. Batı uçağının teslim törenine katılan askerler ise FETÖ'den tutuklandı. Askerler arasında Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk de vardı.

tespit ettiği ihanetgirişiminin arkasındailginç bilgiler vardı.En dikkat çekicisi iseGülen'in Pensilvanya'dakimalikanesinde saklıydı.Gülen'in arkasındakipanoda HİK uçağınınmaketi vardı. Bumaketlerden 10 taneyapılmıştı. Peki birtanesi Gülen'e nasılulaşmıştı. İşte maketli bukare, sabotaj ve Gülenarasındaki bağı bir kezdaha ortaya çıkardı.BARIŞ Kartalı Projesi kapsamında alınan HİK uçakları, yakıt ikmaliyle 20 saat havada kalabiliyor. Uçakta, özel eğitimli 2 pilotun yanı sıra radar ihtisası olan subay ve astsubaylar bulunuyor. Uçak, üzerindeki radarın 360 derecelik görüş açısıyla yüzlerce kilometrelik alanı tarayabiliyor. Uçaktaki radar sistemi, 350 kilometre menzili içinde aynı anda 3 bin cismi tespit ve takip edebiliyor. Aynı zamanda, elektronik karıştırma ve şaşırtma da yapıyor.