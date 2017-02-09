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Kuzu kuzu gezdi

Kuzu kuzu gezdi
'da bir kadın kuzusuna bez bağlayıp kentin en işlek caddesinde alışverişe çıktı. İlkadım İlçesi Mecidiye Caddesi'ndeki kuzuyu görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar adı 'Pamuk' olan kuzunun fotoğraflarını çekti. Meşhur olan kuzunun da keyfi yerindeydi.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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