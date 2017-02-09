Komşuluğunuz 'bot'sın

Türkiye defalarca uyardı! Ancak Yunanistan uslanmadı! Yunan botları dün Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarının arkasına saklandı... Ancak Sahil Güvenlik ekiplerimiz bu oyunu anladı! Komşu'nun botunu Ege'nin diğer tarafına kovaladı...
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kardak olaylarının 21'inci yılı nedeniyle 10 gün önce Bodrum'a gitti. Bölgeyi havadan denetledi. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos da bu ziyaretten 2 gün sonra bölgeye gidip kendince gövde gösterisi yapmaya çalıştı. Ardından kayalıklar etrafında bot dalaşı başladı. Tansiyonun biraz olsun düştüğübölgedeki hareketlilik, öncekigün fırtına nedeniyle tamamenbitti. Ancak Komşu uslanmadı! Kalalimnos Adası önünde bekleyen Yunan Sahil Güvenlik Botu dün saat 14.55'te, Kardak kayalıklarının arkasına saklandı. Türk karasularına girmeye çalıştı. Bölgede bulunan101 No'lu Türk Sahil Güvenlikbotu, Yunan botuna müdahaleetti. 10 dakika süren birkovalamaca yaşandı. Türk SahilGüvenlik botları bu aldatmacayadüşmeyerek Yunan askerlerinibölgeden kovdu.
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