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Komşuluğunuz 'bot'sın

Türkiye defalarca uyardı! Ancak Yunanistan uslanmadı! Yunan botları dün Bodrum açıklarındaki kayalıklarının arkasına saklandı... Ancak Sahil Güvenlik ekiplerimiz bu oyunu anladı! Komşu'nun botunu Ege'nin diğer tarafına kovaladı...​

Komşuluğunuz botsın
Genelkurmay Başkanı Orgeneral , olaylarının 21'inci yılı nedeniyle 10 gün önce Bodrum'a gitti. Bölgeyi havadan denetledi. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos da bu ziyaretten 2 gün sonra bölgeye gidip kendince gövde gösterisi yapmaya çalıştı. Ardından kayalıklar etrafında bot dalaşı başladı. Tansiyonun biraz olsun düştüğü bölgedeki hareketlilik, önceki gün fırtına nedeniyle tamamen bitti. Ancak Komşu uslanmadı! Kalalimnos Adası önünde bekleyen Yunan Sahil Güvenlik Botu dün saat 14.55'te, Kardak kayalıklarının arkasına saklandı. Türk karasularına girmeye çalıştı. Bölgede bulunan 101 No'lu Türk Sahil Güvenlik botu, Yunan botuna müdahale etti. 10 dakika süren bir kovalamaca yaşandı. Türk Sahil Güvenlik botları bu aldatmacaya düşmeyerek Yunan askerlerini bölgeden kovdu.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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