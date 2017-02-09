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Kırmızı civa operasyonu

Kırmızı civa operasyonu
Tokat'ta dün kırmızı civa paniği yaşandı! Jandarma ekipleri, kentte yaşayan V.T.'nin nükleer sanayide ve patlayıcı yapımında kullanılan kırmızı civayı, Denizli'den otobüs firmasıyla getirteceğini öğrendi. Harekete geçen ekipler, otobüs terminalinde şüpheli maddeyi teslim alan V.T. ile birlikte yanında bulunan İ.T, ve H.Ö.'yü yakaladı. Tehlikeli madde ise incelemeye alındı.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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