Kaza kurbanı

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde yaşayan Sevcan Şaylan (32), 3 hafta önce yolun karşısına geçmek isterken bir aracın altında kaldı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan genç kadın, yoğun bakımda tedaviye alındı. 3 haftadır ölüm-kalım savaşı veren Şaylan, dün sabah tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı. Sevcan Şaylan, Lüleburgaz'ın Düğüncübaşı Köyü'nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.