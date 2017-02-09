Kaza kurbanı

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde yaşayan Sevcan Şaylan (32), 3 hafta önce yolun karşısına geçmek isterken bir aracın altında kaldı. Ağır yaralı haldehastaneye kaldırılan genç kadın, yoğunbakımda tedaviye alındı. 3 haftadır ölüm-kalım savaşı veren Şaylan, dün sabah tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı. Sevcan Şaylan, Lüleburgaz'ınDüğüncübaşı Köyü'nde gözyaşlarıarasında son yolculuğuna uğurlandı.
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