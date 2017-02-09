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Kardeşini vuran ağabey serbest

Kardeşini vuran ağabey serbest
Antalya Manavgat'ta ava çıkan 'nun (18) omzundaki av tüfeği ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalarla yaralanan göğsünden Gündoğdu'nun kardeşi Hakan (13) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazara kardeşinin ölümüne neden olan ağabey, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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