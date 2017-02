Karar milletin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 36. Muhtarlar Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı:



- TÜRKİYE 1923 yılında Cumhuriyet'e geçerek rejim tercihini yapmıştır. Artık milletimizin böyle bir meselesi yoktur. Şu anda ana muhalefetin başındaki zat ikide bir rejim, mejim diyor. Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Rejim olayı 1923'te atılan adımla yoluna devam ediyor. Cumhuriyet'ten geri adım atmaya çalışanlar karşılarında herkesten önce milletimizi ve milletimizle birlikte şahsımı bulur.



- İNŞALLAH Türkiye, yetki ve sorumluluğun cumhurbaşkanında toplandığı yürütme, yasama ve yargı arasındaki sınırların daha açık ve net bir şekilde çizildiği yeni bir yönetim sistemine inşallah geçiyor.



- DARBELERİN, muhtıraların, krizlerin, sıkıntıların müsebbibi olan mevcut sistemi göklere çıkartarak sürekli cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi karalıyorlar. Tarihimizin en büyük yönetim reformlarından biri olan bu anayasa değişikliğini engellemek için Meclis'te sergilenmedik çirkinlik bırakmadılar. Tekme, tokat, her şeyi yaptılar. Şimdi aynı işi meydanlarda yapmaya çalışacakları anlaşılıyor.



- BU meselede de neye, niçin karşı çıktıklarını bilmedikleri ve ifade edemedikleri için tamamı yalan, tamamı yanlış sloganlar üzerinden milletin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar. Ne diyorlar, Parlamento yok, el insaf. Her şey tek adamda bütünleşecek, el insaf. Yargı yok, el insaf. Hepsi yalan, hepsi yalan. Bunlar yalanla yattılar, yalanla kalktılar. Bunların cibilliyetinde bu var.



- ASIL meselenin yeni Türkiye'yi inşa, 2023 hedeflerine ulaşma, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı hayata geçirme olduğunu lütfen milletimize anlatın. Cumhurbaşkanlığı sisteminin, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerinin sistemi olduğunu çevrenizdeki herkesle paylaşın.



- MESELE Tayyip Erdoğan'ın kişisel meselesi veya AK Parti'nin parti meselesi değildir, MHP'nin parti meselesi değildir. Şu anda şahsımın ve AK Parti'nin uyum sorunu da icraat sorunu yoktur. Elhamdülillah ne Sayın Gül'ün döneminde ne benim dönemimde hükümetle Cumhurbaşkanı bir kavga ne yaşadık, ne yaşattık.



- NİYE, bizim derdimiz vatandı, milletti. Ama bu durum sistemin doğruluğundan değil şahsımla hükümetin uyumundan kaynaklanıyordu.