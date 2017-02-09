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Kapıyı kırdık

Mehmetçik gece operasyonu yaptı. Önce Akil Dağı’nı alan Mehmetçik sonra da ’ın üs olarak kullandığı hastaneye sızarak tek tek terörist temizliği yaptı. Günün ilk ışıklarıyla ‘kapı’ anlamına gelen ’ın merkezi tamamen ele geçirildi.

Kapıyı kırdık
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 169 gün geride kaldı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre dün 189 hedefine atış yapıldı. Hava Kuvvetleri de, 65 DEAŞ terör örgütü hedefine hava harekatı yaptı. 58 bina, 1 karargah binası, 3 tünel girişi, 2 kontrol noktası ve 1 silahlı araç imha edildi. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu ile DEAŞ'lı teröristleri adeta bulundukları yerden temizledi.

TERÖRİSTLERİ TEK TEK KAZIDILAR
Gece boyunca Akil Dağı bölgesine takviye alan güçler, sabaha karşı hem Akil Dağı hem de hastanesinin kontrolünü tamamen ele geçirdi. Günün ilk saatlerinde ise DEAŞ'ın hastane gibi karakol olarak kullandığı Gençlik Merkezi'nde büyük çatışma yaşandı. Sızma ile içeri giren Mehmetçik, binadaki tüm teröristleri tek tek temizledi. Akil Dağı ve hastaneden zafer pozu veren askerler, "İnşallah El Bab'ın sokaklarından da bu pozları çekeriz" diyerek yoluna devam etti. Öğlen saatlerinde ise şehir merkezinde de kontrol tamamen ele geçirildi. El Bab'ın kontrolünün alınmasıyla, güneyden gelen rejim güçleriyle Mehmetçik'in karşılaşma ihtimali de ortaya çıktı.

DÖRT ŞEHİDİMİZ VAR
El Bab'ın batısındaki Akil Dağı, hastane ve gençlik merkezini alan Mehmetçik, kuzeybatıda da önemli noktaları ele geçirdi. Çatışmalar özellikle Silo bölgesinde yoğunlaştı. Bölgeyi kaçarak terk eden DEAŞ'lı teröristler ise sabah saatlerinde kalleş bir saldırıyla Mehmetçik'i hedef aldı. Saldırı ve ardından yaşanan çatışmada Uzman Çavuş Gökhan Kılıç ve Kıdemli Üstçavuş Yahya Efiloğlu şehit düştü. 2 askerimiz de hastanede şehit oldu. 15 askerimizin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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