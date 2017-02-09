Kapıyı kırdık

Mehmetçik gece operasyonu yaptı. Önce Akil Dağı’nı alan Mehmetçik sonra da DEAŞ’ın üs olarak kullandığı hastaneye sızarak tek tek terörist temizliği yaptı. Günün ilk ışıklarıyla ‘kapı’ anlamına gelen El Bab’ın merkezi tamamen ele geçirildi.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 169 gün geride kaldı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre dün 189 DEAŞ hedefine atış yapıldı. HavaKuvvetleri de, 65 DEAŞ terör örgütü hedefinehava harekatı yaptı. 58 bina, 1 karargahbinası, 3 tünel girişi, 2 kontrol noktası ve1 silahlı araç imha edildi. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu ile DEAŞ'lı teröristleri adeta bulundukları yerden temizledi.
TERÖRİSTLERİ TEK TEK KAZIDILAR
Gece boyunca Akil Dağı bölgesine takviye alan güçler, sabaha karşı hem Akil Dağı hem de El Bab hastanesinin kontrolünü tamamen ele geçirdi. Günün ilk saatlerinde ise DEAŞ'ın hastane gibikarakol olarak kullandığı Gençlik Merkezi'ndebüyük çatışma yaşandı. Sızma ile içeri girenMehmetçik, binadaki tüm teröristleri tek tektemizledi. Akil Dağı ve hastaneden zafer pozu veren askerler, "İnşallah El Bab'ın sokaklarından da bu pozları çekeriz" diyerek yoluna devam etti. Öğlen saatlerinde ise şehir merkezinde de kontrol tamamen ele geçirildi. El Bab'ın kontrolünün alınmasıyla, güneyden gelen rejim güçleriyle Mehmetçik'in karşılaşma ihtimali de ortaya çıktı.
DÖRT ŞEHİDİMİZ VAR El Bab'ın batısındaki Akil Dağı, hastane ve gençlik merkezini alan Mehmetçik, kuzeybatıda da önemli noktaları ele geçirdi. Çatışmalar özellikle Silo bölgesinde yoğunlaştı. Bölgeyi kaçarak terk eden DEAŞ'lı teröristler isesabah saatlerinde kalleş bir saldırıylaMehmetçik'i hedef aldı. Saldırı ve ardından yaşanan çatışmada Uzman Çavuş Gökhan Kılıçve Kıdemli Üstçavuş Yahya Efiloğlu şehitdüştü. 2 askerimiz de hastanede şehit oldu. 15 askerimizin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi
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