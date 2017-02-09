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'da PKK/ operasyonu

'da, terör örgütü PKK/'ya yönelik operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı.

74 adrese eş zamanlı baskın! Onlarca gözaltı var

Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüten polis, örgüt mensuplarının önümüzdeki günlerde bombalı, silahlı, molotofkokteylli eylem gerçekleştireceği bilgisi üzerine 75 şüpheliyi yakalamaya yönelik 74 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 58 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, tabanca, tabancaya ait 4 dolu fişek ve şarjör, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 7 fişek, 100 gram kokain, 7 gram narkotik madde, 2 litre benzin ile çok sayıda örgütsel içerik taşıyan dergi, kitap, gazete, doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe 08:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmetcik mehmetcik

YAKALANANLAR İDAM EDİLSİN Mİ EVETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.02.2017 11:27
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