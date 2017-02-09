Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 77 şüpheliden 26'sı, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının askeri personele yönelik soruşturması çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 77 şüpheliden 26'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

OPERASYON

Soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, örgüte mali destek sağladığı ve üst düzey örgüt yöneticileri ile iletişim sağladıkları iddiasıyla 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, farklı illerdeki operasyonlarda 77 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Diğer şüphelilerden bazılarının darbe girişiminden sonra tutuklandığı bazılarının ise arandığı bildirildi.



İZMİR'DEKİ FETÖ DAVASI

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların "ByLock" kullanıp kullanmadıkları hususunda ellerinde bulunan tüm bilgi ve yazışmaların mahkemeye gönderilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan müzekkereye yanıt verildiğini ve sanıkların "ByLock" programını kullandıklarının bildirildiğini belirtti.

Heyet, "ByLock" mesaj içeriklerinin incelenip mesajlaşan kişilerin tespiti için İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen yazıya cevap beklenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



İKÇÜ'YE FETÖ/PDY OPERASYONU

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İzmir Katip Çelebi Üniversitesine (İKÇÜ) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Tıp Fakültesi Dekanının da olduğu 8 akademisyen gözaltına alındı.

GAZİANTEP'TEKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün kriptolu iletişim programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla bir gümrük memuru tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 gümrük memuruyla bir hemşirenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan bir gümrük memuru "ByLock" kullandığı gerekçesiyle tutuklandı. Diğer iki kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



KIRIKKALE'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün kriptolu iletişim programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla emekli 6 polis gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün kriptolu iletişim programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla emekli polisler M.D, İ.A, E.E, İ.A, A.A. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



SAKARYA MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Sakarya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.



İki gün önce, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen, eski Sebat Uluslararası Eğitim Kurumları çalışanı 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Bolu'da düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınmıştı.