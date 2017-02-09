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Hedef yüzde 70

Hedef yüzde 70
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İlçe başkanları istişare toplantısında konuştu. Yıldırım, yüzde 69 oy oranıyla kabul edilen 2007 referandumunu hatırlatarak "Eğer 80 milyon vatandaşımızın, yurt dışındaki 3,5 milyon vatandaşımızın her birine ulaşıp hakikatleri anlatırsak, 2007 referandumundaki bu sonucu almamız içten bile değil" dedi. Başbakan Yıldırım şöyle konuştu: Anayasa değişikliğinin reddedilmesini isteyenler kampanyalarını 'Hayır' ile 'Hayr' arasındaki ses benzerliği üzerine kurdular. Hayatlarında hiçbir hayırlı iş yapmamış olanların sadece benzerlik sebebiyle bu mübarek kavrama bugünlerde nasıl sarıldıklarını görünce insanın gülesi mi geliyor, ağlaması mı geliyor bir türlü karar veremiyor. Tüm hayatı hayırla geçenlere kalsa Türkiye bugün her biri iftihar kaynağımız olan eserlerden mahrum olurdu.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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