Hedef yüzde 70

Başbakan BinaliYıldırım, AK Parti İlçebaşkanları istişare toplantısındakonuştu. Yıldırım, yüzde69 oy oranıyla kabul edilen2007 referandumunuhatırlatarak "Eğer 80milyon vatandaşımızın,yurt dışındaki 3,5 milyonvatandaşımızın herbirine ulaşıp hakikatlerianlatırsak, 2007referandumundaki busonucu almamız içtenbile değil" dedi. BaşbakanYıldırım şöyle konuştu:Anayasa değişikliğininreddedilmesini isteyenlerkampanyalarını 'Hayır'ile 'Hayr' arasındaki sesbenzerliği üzerine kurdular.Hayatlarında hiçbir hayırlı işyapmamış olanların sadecebenzerlik sebebiyle bu mübarekkavrama bugünlerde nasılsarıldıklarını görünce insanıngülesi mi geliyor, ağlamasımı geliyor bir türlü kararveremiyor. Tüm hayatı hayırlageçenlere kalsa Türkiye bugünher biri iftihar kaynağımız olaneserlerden mahrum olurdu.
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