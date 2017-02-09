Gerasimov'dan Hulusi Akar'a başsağlığı telefonu

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, telefon görüşmesinde, El Bab'da yaşanan kaza sonucu şehit olan askerler için Orgeneral Akar'a taziyelerini iletti.
Görüşmede, yaşanan kaza nedeniyle Orgeneral Akar'a üzüntülerini bildiren Gerasimov, şehitler için başsağlığı diledi.
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