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Gerasimov'dan Hulusi Akar'a başsağlığı telefonu

ile Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeri Gerasimov telefonda görüştü.

Gerasimovdan Hulusi Akara başsağlığı telefonu

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, telefon görüşmesinde, El Bab'da yaşanan kaza sonucu şehit olan askerler için Orgeneral Akar'a taziyelerini iletti.

Görüşmede, yaşanan kaza nedeniyle Orgeneral Akar'a üzüntülerini bildiren Gerasimov, şehitler için başsağlığı diledi.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe 18:41
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ata ata

sorumlulari bul bizahmet rus komutan

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.02.2017 19:40
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