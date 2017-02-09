Gaz alarmı

Tokat'ın Artova İlçesi'nde 7 kişi, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan kişileri hastaneye götüren ambulans ekibinde de aynı şikayetler görülünce, AFAD ekipleri inceleme başlattı. Rahatsızlanan Abdullah Sezek'in evinin civarındaki bölge karantinaya alındı. Özel elbiselerini giyen AFAD ekibi, Sezek'in otomobilinde de gaz ölçümü yaptı. Araçta yapılan çalışma sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ekiplerin bölgedeki araştırma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi