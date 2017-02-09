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Fırat Kalkanı'ndan acı haber

Harekatın 170. gününde Bzagah ve Kabbasin bölgeleri özel görev kuvvet gruplarınca kontrol altına alınırken, operasyonda lerin olduğu öğrenildi.

Fırat Kalkanından acı haber

Alınan bilgiye göre, TSK'nın hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlattığı 'nda, El Bab bölgesini terör örgütü DEAŞ'tan temizlemek için yürütülen operasyon devam ediyor.

Harekatın 170. gününde Bzagah ve Kabbasin bölgeleri özel görev kuvvet gruplarınca kontrol altına alınırken, operasyonda lerin olduğu öğrenildi.

Harekat kapsamında dün öğleden sonra terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada da 5 asker şehit olmuştu.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe 16:22
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