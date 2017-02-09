Yunan polisinin Çarşamba günü Meriç Nehri'ni geçen 6 Türk vatandaşının Yunanistan'a iltica talebinde bulunduğunu bildirdi.



Sınırı geçen altı kişilik grubun, iki "iş adamı", eşleri ve akrabalarından oluştuğunu belirten Yunan polisi, grubun plastik botla Meriç Nehri üzerinde yakalandığını açıkladı. İnsan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen iki kişi de gözaltına alındı.

SAYILARI 100'Ü GEÇTİ

Yunan polisi, Meriç Nehri'ni geçerek ülkeye giriş yapan Türk sayısının 100'e ulaştığını, bunların çoğunun FETÖ şüphelisi akademisyen olduğunu söyledi.