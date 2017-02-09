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'nün üssü !

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'a kaçan sekiz darbeci askerin Türkiye'ye iadesi sorunu iki ülke arasındaki ilişkilerde sıkıntı yaratırken altı Türk vatandaşının daha Yunanistan'dan iltica talebinde bulunduğu bildirildi.

FETÖnün üssü Yunanistan!

Yunan polisinin Çarşamba günü Meriç Nehri'ni geçen 6 Türk vatandaşının 'a iltica talebinde bulunduğunu bildirdi.

Sınırı geçen altı kişilik grubun, iki "iş adamı", eşleri ve akrabalarından oluştuğunu belirten Yunan polisi, grubun plastik botla Meriç Nehri üzerinde yakalandığını açıkladı. İnsan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen iki kişi de gözaltına alındı.

SAYILARI 100'Ü GEÇTİ
Yunan polisi, Meriç Nehri'ni geçerek ülkeye giriş yapan Türk sayısının 100'e ulaştığını, bunların çoğunun şüphelisi akademisyen olduğunu söyledi.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe 21:28
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