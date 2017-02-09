Eve geç gelen oğlunu öldürdü

Konya'nın Karapınar İlçesi'nde yaşayan Rahmiİşleker (50), önceki gece eve geç gelen oğlu Abdullah İşleker (23) ile tartıştı. Cinnet getiren baba, ruhsatsız tabancayla oğluna ateş açtı. Gürültüye uyanan 13 yaşındaki oğlu Mustafa'yı başka bir odaya kilitleyen 5 çocukbabası İşleker, yanına gelen eşine "Abdullah'ıöldürdüm"' dedikten sonra tabancayı başına dayayıp intihar etti. İhbarüzerine eve gelen polisekipleri, baba ve oğlununöldüğünü belirledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.