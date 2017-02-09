Eve geç gelen oğlunu öldürdü

Konya'nın Karapınar İlçesi'nde yaşayan Rahmi İşleker (50), önceki gece eve geç gelen oğlu Abdullah İşleker (23) ile tartıştı. Cinnet getiren baba, ruhsatsız tabancayla oğluna ateş açtı. Gürültüye uyanan 13 yaşındaki oğlu Mustafa'yı başka bir odaya kilitleyen 5 çocuk babası İşleker, yanına gelen eşine "Abdullah'ı öldürdüm"' dedikten sonra tabancayı başına dayayıp intihar etti. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, baba ve oğlunun öldüğünü belirledi.