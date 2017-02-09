Yol Durumu
  1. FETÖ'cü hain tutuklandı
  2. Yeter artık!

Eve geç gelen oğlunu öldürdü

Eve geç gelen oğlunu öldürdü
Konya'nın Karapınar İlçesi'nde yaşayan Rahmi İşleker (50), önceki gece eve geç gelen oğlu Abdullah İşleker (23) ile tartıştı. Cinnet getiren baba, ruhsatsız tabancayla oğluna ateş açtı. Gürültüye uyanan 13 yaşındaki oğlu Mustafa'yı başka bir odaya kilitleyen 5 çocuk babası İşleker, yanına gelen eşine "Abdullah'ı öldürdüm"' dedikten sonra tabancayı başına dayayıp intihar etti. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, baba ve oğlunun öldüğünü belirledi.
Etiketler:
  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar