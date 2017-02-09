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Erdoğan, CIA Direktörü Pompeo'yu kabul etti

, ile görüştü.

Erdoğan, CIA Direktörü Pompeoyu kabul etti

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CIA Direktörü Pompeo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da yer aldı.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe 19:31
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