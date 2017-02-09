Erdoğan, CIA Direktörü Pompeo'yu kabul etti

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CIA Direktörü Pompeo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CIA Direktörü Pompeo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da yer aldı.
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