Yol Durumu
  1. Gerasimov'dan Hulusi Akar'a başsağlığı telefonu
  2. Putin'den Erdoğan'a telefon

'dan acı haber

'dan yapılan açıklamaya göre 'da 3 askerimiz şehit oldu, 11 asker de yaralandı.

El Babdan acı haber

Genelkurmay Başkanlığından, Rus savaş uçağının, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kazaen vurduğu binaya isabet eden bomba ile 3 askerin şehit olduğu, biri ağır 11 askerin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır."

Rusya Federasyonu yetkililerinin, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini ilettiği belirtilen açıklamada, olayla ilgili inceleme ve çalışmaların iki tarafça sürdürüldüğü bildirildi.

ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ
Açıklamada, olayla ilgili olarak Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunduğu kaydedildi.
Etiketler: ,
  • 09 Şubat 2017, Perşembe 17:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar