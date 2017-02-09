El Bab ilçe merkezine girildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

KRİTİK BÖLGELER ELE GEÇİRİLDİ

Harekatın 170'inci gününde Bzagah ve Kabbasin bölgeleri özel görev kuvvet gruplarınca kontrol altına alındı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlarca terör örgütü DEAŞ'a ait 187 hedef vuruldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca terör örgütüne ait 66 hedefe harekat düzenlendi. Harekat ve atışlar sonucu aralarında barınma amaçlı kullanılan binalar, karargah binaları, savunma mevzilerinin bulunduğu çok sayıda hedef imha edildi.





44 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Koalisyon güçlerine bağlı savaş uçakları ise El Bab bölgesindeki terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik üç hava harekatı düzenlendi. Harekatlar sonucu aralarında tünel girişi ve bomba yüklü araç olmak üzere 6 hedef imha edildi.

Atışlar ve harekatlar sonunda DEAŞ üyesi 44 terörist etkisiz hale getirildi.







EL BAB İLÇE MERKEZİNE GİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle El Bab şehir merkezine ilerleyen Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, ÖSO'ya bağlı birlikler, ilçe merkezine operasyon başlattı. Sokak sokak çatışmaların yaşandığı ve DEAŞ'lı teröristlerin yer altında kazdıkları tünel ve sığınaklara saklandığı belirtiliyor...



