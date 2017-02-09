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'lı teröristler o ilde yakalandı

kent merkezi ile Horasan ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü mensubu olduğu düşünülen 17 kişi gözaltına alındı.

DEAŞlı teröristler o ilde yakalandı

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütsel toplantılar düzenleyerek propaganda yaptıkları ve terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik başlattığı çalışma sürüyor.

Teknik takip ve istihbarat çalışmalarının ardından kent merkezi ile Horasan ilçesinde özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada kurusıkıdan bozma tabanca ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe 16:12
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