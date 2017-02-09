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‘Çocuk gelin’ çığlığı!

‘Çocuk gelin’ çığlığı!
Mardin Yeşilli'de yaşayan Muhsin ve Mehdiye Semin çifti, 17 yaşındaki kızları H.S.'nin komşuları tarafından kaçırıldığını söyledi. İddiaya göre genç kızı geçen cuma, tanımadığı bir numara aradı. Telefondaki kişi "Aşı olmak gerek sağlık ocağına gel" dedi. Bunun üzerine H.S. evden çıktı. Ancak yolda bir araca zorla bindirilip kaçırıldı. Gözü yaşlı aile 55 yaşındaki M.A.S.'nin kızlarını çocuk gelin yapmak için kaçırdığını öne sürdü. Baba Muhsin Semin, "Komşumuz M.A.S.'nin 7 kız çocuğu var. Erkek çocuğu olsun 1 ay önce kapımı çaldı. Kızımı istedi. Ama vermedik. Zaten kendisine ortalıkta görünmüyor. Kızımı evlenmek için zorla kaçırdı" dedi.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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