‘Çocuk gelin’ çığlığı!

Mardin Yeşilli'de yaşayan Muhsin ve MehdiyeSemin çifti, 17 yaşındaki kızları H.S.'nin komşularıtarafından kaçırıldığını söyledi. İddiaya göre gençkızı geçen cuma, tanımadığı bir numara aradı. Telefondakikişi "Aşı olmak gerek sağlık ocağına gel"dedi. Bunun üzerine H.S. evden çıktı. Ancak yoldabir araca zorla bindirilip kaçırıldı. Gözü yaşlıaile 55 yaşındaki M.A.S.'nin kızlarını çocukgelin yapmak için kaçırdığını öne sürdü.Baba Muhsin Semin, "Komşumuz M.A.S.'nin7 kız çocuğu var. Erkek çocuğu olsun 1 ayönce kapımı çaldı. Kızımı istedi. Ama vermedik.Zaten kendisine ortalıkta görünmüyor.Kızımı evlenmek için zorla kaçırdı" dedi.
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