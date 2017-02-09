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'Çıldır'tan şölen

Binlerce kişi fotoğrafı beğendi. Çıldır’ın nerede olduğunu sordu.

Çıldırtan şölen
Dünyaca ünlü haber kanalı International 'nde çekilmiş bir fotoğrafı 3 milyona yakın takipçisi olan sosyal medya hesabından paylaştı. Ardahan'ın Çıldır İlçesi'nde Uluslararası Çıldır Kristal Göl Kış Şöleni düzenlendi. 4'üncüsü yapılan şölende atlı kızak yarışları, rahvan at yarışları, atlı okçuluk yarışı, buz pateni gösterisi büyük beğeni topladı. CNN de şölenin bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf çok sayıda beğeni aldı. Yorum yapanlar Çıldır'a hayran kaldıklarını yazdı.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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