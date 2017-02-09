'Çıldır'tan şölen

Dünyaca ünlü haber kanalı CNN International Çıldır Gölü'nde çekilmiş bir fotoğrafı 3 milyona yakın takipçisi olan sosyal medya hesabından paylaştı. Ardahan'ın Çıldır İlçesi'nde UluslararasıÇıldır Kristal Göl Kış Şölenidüzenlendi. 4'üncüsü yapılan şölende atlı kızak yarışları, rahvan at yarışları, atlı okçuluk yarışı, buz pateni gösterisi büyük beğeni topladı. CNN de şölenin bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf çok sayıda beğenialdı. Yorum yapanlar Çıldır'a hayran kaldıklarını yazdı.
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