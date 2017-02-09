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  1. 'Milli'metrik ihanet
  2. Hedef yüzde 70

geliyor

CIA geliyor
Direktörü 'nun, ilk yurtdışı ziyaretini bugün Türkiye'ye gerçekleştireceği belirtildi. Ziyaret kapsamında Türk yetkililerle terör örgütleri PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerini istişare edileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı telefon görüşmesinin 33. dakikasında Trump'ın geçmiş dönemdeki sorunların bir an önce çözüme kavuşması için Mike Pompeo'yu Türkiye'ye gönderebileceğini söylediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu teklife 'Evet' dediği iddia edildi.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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