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CIA Başkanı Pompeo Ankara'ya geldi

CIA Başkanı Mike Pompeo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirerek Ankara'ya geldi.

CIA Başkanı Pompeo Ankaraya geldi

CIA Başkanı Mike Pompeo'yu Esenboğa Havalimanı'nda ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevlileri ile Türk yetkililer karşıladı.

CIA Başkanı Pompeo karşılamanın ardından, aprona gelen araçla kargo kapısından çıkarak, havalimanından ayrıldı.

ÇANTADA NE VAR
Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede; FETÖ, PKK ve DEAŞ'la mücadelenin ele alınması bekleniyor.
  • 09 Şubat 2017, Perşembe 14:39
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