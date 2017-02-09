Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Michael Richard Pence ile telefonda görüştü. Başkan Yardımcısı Pence, El-Bab'da şehit olan Türk askerleri için başsağlığı diledi ve Türkiye-ABD ilişkilerinde "yeni bir gün"den söz etti.
TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE "YENİ BİR GÜN"
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, askeri, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında görüştü. Yıldırım ve Pence müttefiklik ve ortaklık temelinde ikili işbirliğinin önümüzdeki dönemde yoğunlaştırılması ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi hususunda mutabık kaldı. Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye-ABD ilişkilerinde "yeni bir gün"den söz etti.
"TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"
ABD Başkan Yardımcısı ayrıca, bugün Suriye'nin El-Bab bölgesinde şehit düşen Türk askerleri için taziye ve başsağlığı dileklerini iletti ve terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer alacaklarının altını çizdi.
Başbakan Yıldırım, Başkan Yardımcısı Pence'e taziye dilekleri için teşekkür ederken, üstlendiği yeni görev vesilesiyle tebriklerini iletti, bazı bölgesel konularda Türkiye'nin tutumunu yeni yönetim ile yakın işbirliği içerisinde çalışma arzusunu ve iradesini dile getirdi.
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