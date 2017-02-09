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Baş ağrısı hayat kurtardı

ve ailesi sobadan sızan gazdan etkilendi. Aile ölümden kıl payı kurtuldu.

Baş ağrısı hayat kurtardı
Erzurum Aşkale'de yaşayan 6 kişilik Akbaba ailesi, ısınmak için yaktıkları sobayı gece söndürmeden uyudu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne Müşriye Akbaba, baş ağrısı nedeniyle uyandı. Zehirlendiklerini anlayan Akbaba, vakit kaybetmeden eşi ve 4 çocuğunu da uyandırıp yakınlarından yardım istedi. Ölümden dönen aile tedavi altına alındı. , ölümden kıl payı kurtulduklarını belirterek, "Eşimin baş ağrısıyla uyanması bizi hayata tutundurdu" dedi. Akbaba, diğer aile fertlerinin sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtti.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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