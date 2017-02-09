Baş ağrısı hayat kurtardı

Erzurum Aşkale'de yaşayan 6 kişilik Akbaba ailesi, ısınmak için yaktıkları sobayı gecesöndürmeden uyudu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne Müşriye Akbaba, baş ağrısı nedeniyle uyandı. Zehirlendiklerini anlayan Akbaba, vakit kaybetmeden eşi ve 4 çocuğunu da uyandırıp yakınlarından yardım istedi. Ölümden dönen aile tedavi altına alındı. Nizamettin Akbaba, ölümden kıl payı kurtulduklarını belirterek, "Eşimin baş ağrısıyla uyanması bizi hayata tutundurdu" dedi. Akbaba, diğer aile fertlerinin sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtti.
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