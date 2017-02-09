5 yaşında baba katili

Ahmet Esen, 5 yaşındaki oğluyla hırsız-polis oyunu oynamak istedi. Gerçek tüfeği alan çocuk, tetiği çekti. Kanlar içinde kalan baba can verdi. Psikologla görüşen küçük ‘Tetiğe annem bastı’ dedi. Soruşturmanın seyri değişti...
Adana'da hırsız-polis oyununda kan aktı! Kahreden olay, önceki akşam yaşandı. Evli ve 3 çocuk babası Ahmet Esen (36), 5 yaşındaki oğlu M.E. ile evinin balkonunda oyuncak silahla 'hırsız-polis' oyunu oynamaya başladı. Bu sırada evin içine giren çocuk, babasına ait av tüfeğini alarak yeniden balkona çıktı. İddiaya göre, tüfeği babasına doğrultan küçük çocuk, "Seni yakaladım" diye bağırdı. Tüfeğin boş olduğunu düşünen Ahmet Esen, iki elini havaya kaldırdı. M.E. de babasına doğrulttuğu gerçek tüfeğin tetiğine bastı. Esen, kanlar içinde yere yığıldı. Talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında silahın geri tepmesi sonucu küçük çocuk da yüzünden yaralandı.
ELDEKİ BARUT İZİ ÇÖZECEK
Esen'in cenazezi, otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Balkona çıktığında eşini kanlar içinde bulduğunu söyleyen Fikriye Figen Esen, oğlunun yanlışlıkla tetiğe bastığını anlattı. 5 yaşındaki çocuk ise psikolog ile yaptığı görüşmede annesinin tetiğe bastığını aktardı. Anne ve oğlunun pompalı tüfeği birlikte tuttuğu şüphesi ağırlık kazandı. Polis, olaydan hemen sonra hem çocuğun hem de annenin "elsvabını" alarak barut artıklarının kimin elinde olduğunu araştırmaya başladı.
EŞİNİN TİŞÖRTÜNÜ GİYDİ
Küçük oğlu tarafından kazara öldürüldüğü iddia edilen Ahmet Esen'in boynundan vurulduğu tespit edildi. Otopsinin ardından Esen'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşinin olay günü üzerinden çıkardığı tişörtü giyerek cenazeye katılan Fikriye Figen Esen, "Senin kokun var, bu töşörtü hiç çıkartmayacağım" diye feryat etti.
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