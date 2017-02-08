Yine başa sardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce Adana mitinginde isimlerini sayarak alkışlattığı FETÖ'den tutuklu gazetecilerin isimlerini bu kez de partisinin grup toplantısında saydı. "Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, Ahmet Turan Altan, Altan kardeşler niye hapiste?" diye soran Kılıçdaroğlu bir an önce salıvermelerini beklediklerini kaydetti. Kılıçdaroğlu anayasa değişikliği konusunda ise 'hayırlarımızı çoğaltmalıyız' derken partililere 'provokasyona gelmemeleri' uyarısında bulundu.



Kılıçdaroğlu grup toplantısında şunları söyledi:



YİNE FETÖ'CÜLERİN İSMİ

Cumhuriyet gazetesinden hapiste olanların eşleri aramızda. Onların şu anda cezaevinde bulunmaları, hepimiz açısından üzüntü verici. Sadece cumhuriyet gazetesi yazarları değil, Atilla Taş, Murat Aksoy, Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, Altan kardeşler niye hapiste?



PARTİ MESELESİ DEĞİL MEMLEKET MESELESİ

Bu referandum bir partinin meselesi değildir, bir memleket meselesidir, demokrasi meselesidir. Bu referandum bir seçim referandumu değildir, demokrasiyi oyluyoruz, sandığa giderken hepimizin düşünmesi lazım.



