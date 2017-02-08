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Yeni yüzüyle artist oluyor

Yeni yüzüyle artist oluyor
Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan ismi Uğur Acar, dizi film hayalinin gerçekleşmesi için görüşmelere başladı. Önümüzdeki sezon uygun bir projede yer alacağını söyleyen Acar, kast ajansları tarafından arandığını belirterek, "Bana rol verilecek film ya da dizilerde olağandışı gayret sarfetmeme gerek yok. Bu konuda kendimi yetenekli görüyorum" dedi
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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