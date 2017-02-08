Yeğen Öcalan Milano yolunda

Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, HDP'nin Şanlıurfa Milletvekilli Dilek Öcalan'ı defalarca ifadeye çağırdı. Ancak Öcalan'ın birtürlü ifadeye gelmemesi üzerine hakkında 'terörörgütü propagandası yapmak' suçundan yakalamakararı çıkarıldı. Teröristbaşı Öcalan'ın yeğeniolan Dilek Öcalan, dün Atatürk Havalimanı'ndagözaltına alındı. Sorgusunun ardından serbestbırakıldı. Dilek Öcalan'ın, İtalya'nın Milano şehrine gitmeye çalıştığı saptandı.
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