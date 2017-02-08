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Yeğen Öcalan Milano yolunda

Yeğen Öcalan Milano yolunda
Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, HDP'nin Şanlıurfa Milletvekilli 'ı defalarca ifadeye çağırdı. Ancak Öcalan'ın bir türlü ifadeye gelmemesi üzerine hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Teröristbaşı Öcalan'ın yeğeni olan Dilek Öcalan, dün Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Dilek Öcalan'ın, İtalya'nın Milano şehrine gitmeye çalıştığı saptandı.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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