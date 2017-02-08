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Vatan hainliğinin maaşı 'tan

Vatana ihanette sınır tanımayan , hainliğinin maaşını 'tan alıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da George Soros'un desteklediği 'Sansür Endeksi' isimli sitede, Türkiye için kara propaganda yapılıyor. Can Dündar, Ece Temelkuran, gibi FETÖ’ye yakın isimler de Türkiye'yi karalamak için yazıyor.

Vatan hainliğinin maaşı Sorostan

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Index on Cencorship 'Sansür Endeksi' isimli bir site kuruldu. Sitede Türkiye aleyhtarı propaganda yapılarak Avrupa kamuoyu manipüle edilmeye çalışılıyor. Sitede -Dilek Dündar, Ece Temelkuran, gibi FETÖ'ye yakın isimler yazdırılıyor.

FETÖ'CÜLER İŞBAŞINDA
Index on Cencorship adlı sitede FETÖ'cü gazeteci Bülent Korucu'nun, Türkiye'de 'Hayır' kampanyası başlatanları savunan yazılar yazılması dikkat çekiyor. Sitede bir yazının başlığı "Türkiye'de gazetecinin karısı rehine olarak polis tarafından rehine alındı" şeklindeyken bir başka yazıda bir yazarın "İnsanların yöneticisi ve şeytanının bir araya gelmesi en kötü zamanlardır" şeklinde. Sitenin baş finansörü ise Türkiye'deki birçok olayda parmağı olan George 'un sahibi olduğu Açık Toplum Enstitüsü. UNESCO, Google, Facebook da mali destek veriyor.

DÜNDAR'DAN YALAN FURYASI
Sitede Yavuz Baydar, Ahmet Altan'ın tutuklanmasını eleştiren bir yazı kaleme alırken, Can-Dilek Dündar ikilisi ise Can Dündar'ın Türkiye'ye dönmezse bir daha ülkede bulunan eşini görememekle tehdit edildiği yalanını ortaya atıyorlar. Sitede Ece Temelkuran'ın Türkiye aleyhtarı çok sayıda yazı kaleme aldı.

Kaynak:Akşam
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba 07:40
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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nadim hatipolu nadim hatipolu

dişi köpek hiç bir yerde boğulmaz

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evet0
hayır0
cevapla 08.02.2017 12:11
aozdemir aozdemir

Allahın laneti vatanına, müslümanlara ihanet edenlerin üzerinedir. hain nerede bulunursa bulunsun içinde yine ihanet vardır. kimseye yar olmaz. bunların yaptığı hainlere bile hakarettir. vatanını satana ne demeli...

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evet4
hayır0
cevapla 08.02.2017 11:21
dindar kaya dindar kaya

hangi gerekce ile vatanini sattin cok hainmissin

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evet7
hayır0
cevapla 08.02.2017 10:49
fırat fırat

para kardeş para. bunların dini de imanı da para.

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evet0
hayır0
cevapla 08.02.2017 12:51
anafartalar arıburnu anafartalar arıburnu

o bayrak bu satılmışların arka cephesine hiç uymamış. yakışmıyor bu itlere bizim alkanlı bayrağımız.

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evet7
hayır0
cevapla 08.02.2017 10:24
ihsan ihsan

daha önce bu hain gazetecilerin banka hesaplarına bakın maaşlarını dıiardan alıyorlar demiştim ajan bunlar çünki işte dediğim çıktı dündarda bunlardan biri

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evet12
hayır0
cevapla 08.02.2017 09:18
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