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Uçan araba!

Uçan araba!
İstanbul Beykoz'da dün aracını park etmeye çalışan İlknur Şenoğlu, fren yerine gaza bastı! Soluğu, sokakta bulunan bir gecekondunun çatısında aldı! Kaza sırasında gecekonduda yaşayan Zeliha Sıvıç, kabusu yaşadı! "Ev başıma geçiyor, eyvah dedim öldük. Elim, dişim kilitlendi, bir saat kendime gelemedim" diyerek korku dolu anları anlattı. Aracın çatıdan kaldırılması için olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Ekiplerin olay yerinde güvenlik önlemi almasının ardından çatının üzerindeki araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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