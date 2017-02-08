Başbakan Binali Yıldırım, referandum ile ilgili PKK ve FETÖ'ye yüklendiğini ancak cevabın CHP'den geldiğini söyledi ve ekledi: Biz, cevabı muhataplarından beklerken cevap CHP'den geldi. CHP, zaten onların kayığına binmiş vaziyette. Allah CHP'yi ıslah etsin. Siz FETÖ ile PKK ile bölücü örgütlerle iş tutarak milletin gönlüne giremezsiniz. Bunlar için varsa yoksa göle maya çalmak. Ya tutarsa; tutmaz kardeşim tutmaz...



