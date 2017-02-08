Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2017 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda, partisi adına söz alan MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, TSK'nın uluslararası görevlendirmelerine her zaman devlet politikası olarak destek olduklarını anımsatarak, Aden Körfezi ve Somali karasularında Türk gemilerinin görev almasının önem arz ettiğini belirtti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının son yıllarda bazı travmalar yaşadığını, geçmişteki bir takım kumpaslar ve son dönemde FETÖ ilgili yapılan çalışmalar neticesinde burada belli ölçüde insan kaynakları açısından zafiyetler oluştuğu ifade eden Günal, donanmanın daha da güçlendirilmesini ve takviye edilmesini temenni ettiklerini kaydetti.

Doğu Akdeniz'deki hakimiyet ile Türkiye ve KKTC'nin güvenliğinin önemine değinen Günal, Türkiye'nin, Kıbrıs ile ilgili garantörlük haklarından vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı.

Günal, ABD ile ilişkilerin de sadece Fetullah Gülen'in ve FETÖ mensuplarının iadesi üzerine odaklanmaması, Türkiye'nin ulusal güvenliği aleyhine olabilecek bütün konuların iki ülke ilişkilerinde gündeme getirilmesi gerektiğini bildirdi.