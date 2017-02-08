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Teröre bir büyük darbe daha!

'nda bomba yapım malzemeleri ve çeşitli mühimmatlar ele geçirildi

Teröre bir büyük darbe daha!
(TEM) ekiplerine 'nda ve olduğu yönünde bir ihbar geldi.



TEM ekipleri bunun üzerine harekete geçerek ihbarı değerlendirdi ve bugün ormanda kazı çalışması başlattı. Yapılan aramada çok sayıda bomba yapımında kullanılan malzeme, ateşleme fünyesi, çeşitli silahlara ait şarjörler ile kısa ve uzun namlulu silahlarda kullanılan mermiler ele geçirildi.

TEM ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba 23:33
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