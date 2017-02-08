Survivor adliye!

Survivor şampiyonu "Avatar Atakan" lakaplı Çağan Atakan Arslan, dava şoku yaşadı. Yüzde 40 oranında malul sayılan ve yevmiyeyle temizliğe giden Bedriye İncedal, boksör Arslan'a alacak davası açtı. Eyüp 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İncedal'ın 97 bin 480 lira alacaklı olduğu yönünde karar aldı. Ancak Avatar Atakan, herhangi bir ödeme yapmadı. İncedal da Anadolu 1. İcra Müdürlüğü kanalıyla alacağını tahsil etmek için Çağan Atakan Arslan'a icra takibi başlattı. Borçlu Arslan'ın mal varlığı araştırıldı. Ancak Arslan'ın üzerine kayıtlı bir araç ya da herhangi bir menkul ve gayrimenkulü çıkmadı. Bu sırada 'Survivor' yarışmasına katılan Arslan, 500 bin liralık ödülü kazandı. İncedal, bu kez kendisinden mal kaçırmak için Arslan'ın boksör arkadaşı Murat Ismık ile "temlik sözleşmesi" yaptığını ve 'Avatar Atakan'ın alacaklarının Murat Ismık'ın banka hesabına yattığını söyleyerek yeni bir iddia ortaya attı. karar kesinleşti Bedriye İncedal, faiziyle 157 bin 142 liralık alacağının mahkeme kararıyla kesinleştiğini iddia etti. İncedal'ın avukatı, dava dilekçesinde "Şampiyonluk ücretini Şubat 2017'de alacak olan Arslan ve Ismık'ın hesabına, faiziyle alacağımız 157 bin 142 lira tutarında tedbir konulmasını istiyoruz" dedi.
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