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'ta yakalanan 2 Çek terörist için istenen ceza belli oldu

'ta yakalanan 2 lı terörist; ve 'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

Çekyalı teröristler için istenen ceza belli oldu

'ta Habur Gümrük Kapısı yakınlarında yakalandıktan sonra tutuklanan 2 vatandaşı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar ve hakkında hazırlanan iddianame Şırnak Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 13 Kasım 2016'da, Vselichova ve Farkas isimli Çekya vatandaşlarının Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Gümrük Kapısı'ndan Irak'a geçerek terör örgütlerine katılacakları yönünde ihbar üzerine gözaltına alındıkları bildirildi.

Sanıkların üst aramalarında ele geçirilen telefon hafıza kartı ve fotoğraf makinelerinde inceleme yapıldığı belirtilen iddianamede, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'li teröristler ile çekilmiş çok sayıda fotoğraflar, örgütü öven ses dosyası ve marşların bulunduğu aktarıldı.

Şüpheliler üzerinde açık kaynak araştırması yapıldığı belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Farkas'ın 'Serxwebun Botan', Vselichova'nın ise 'Zelane Botan' sosyal medya hesapları kullandıklarını tespit edildi. Hesaplarda yapılan incelemelerde PKK militanlarıyla ellerinde kaleşnikof uzun namlulu silahlarının da bulunduğu fotoğraflar bulundu. Şüphelilerin Türkiye üzerinden Irak'a birkaç kez girdikleri de anlaşılmıştır."

Şüphelilerin ifadelerine yer verilen iddianamede, şüphelilerin kendilerini Suriye'de insan hakları savunuculuğu yapan "aktivist" olduklarını öne sürdükleri kaydedildi.

İddianamede, terör örgütü YPG tarafından daha rahat hitap edilmek için kod isim kullandıklarını iddia eden şüphelilerin, "YPG'nin DEAŞ ile mücadele ettiği için Avrupa ülkelerinde terör örgütü olarak görülmediğini söyledikleri" belirtildi.

İSTENİLEN CEZA
İddianamede, Marketa Vselichova ve Miroslav Farkas hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba 19:40
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ufb1453 ufb1453

bunlar çıkınca bi daha yapacak gömün gitsin

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evet0
hayır0
cevapla 09.02.2017 00:20
Yusuf Yusuf

İstenilen ceza cok az. Caydırıcı değil. Amerikada olsaydı, ömürboyu hapis cezası alırlardı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 08.02.2017 21:20
memo memo

cok az en azindan 20 sene olmali

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 08.02.2017 20:28
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