Yol Durumu
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Şehir eşkıyası

Trafik canavarı, önce bir sürücüyle kavga etmeye kalktı. Ardından araya giren polise saldırdı! Durumu gören vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen şehir eşkıyasının canını, saldırdığı polis kurtardı.

Şehir eşkıyası
İstanbul Şişli'de geçtiğimiz gün hareketli saatler yaşandı. Şişli Belediyesi'nin önünde bulunan kavşakta seyir halindeki iki aracın şoförü arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Yoldan geçtiği sırada tartışmayı gören polis ekipleri duruma müdahale ederek vatandaşları ayırdı. Bunun üzerine turizm şoförü olduğu öğrenilen bir şehir eşkıyası, polise 'Siz karışamazsınız' diye bağırmaya başladı. Turizm şoförünün hakaret etmesi üzerine polis ekipleri, şoförü gözaltına almak istedi. Duruma tepki gösteren şoför, yeniden polisleri itmeye ve vurmaya başladı. Ardından polislerden bir tanesine yumruk attı. Polislerin şiddete maruz kaldığını gören vatandaşlar duruma kayıtsız kalmadı. Araçlarından inerek trafik canavarını linç etmeye kalktı. Şoförün yumruk attığı polis ise duruma müdahale etti. Linç edilmeye çalışılan şoförü vatandaşların elinden kurtarmaya çalıştı. "Durun, yapmayın" diye araya giren polis dayak yediği şoförü vatandaşların elinden kurtardı. Polisin kendisini vatandaşlardan kurtarması üzerine turizm şoförü, tekrar saldırganlaştı. Kendisini linç edilmekten kurtaran polise tekrar saldıran şoför, polisi itelemeye başladı. Bunun üzerine çaresiz kalan polis saldırgan şoförü biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Bu esnada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan şoför gözaltına alındı.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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