Trafik canavarı, önce bir sürücüyle kavga etmeye kalktı. Ardından araya giren polise saldırdı! Durumu gören vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen şehir eşkıyasının canını, saldırdığı polis kurtardı.
İstanbul Şişli'de geçtiğimiz gün hareketli saatler yaşandı. Şişli Belediyesi'nin önündebulunan kavşakta seyirhalindeki iki aracın şoförüarasında trafik nedeniyletartışma çıktı. Yoldan geçtiği sırada tartışmayı gören polis ekipleri duruma müdahale ederek vatandaşları ayırdı. Bunun üzerine turizm şoförü olduğu öğrenilen bir şehir eşkıyası, polise 'Siz karışamazsınız' diye bağırmaya başladı. Turizm şoförünün hakaret etmesi üzerine polis ekipleri, şoförü gözaltına almak istedi. Duruma tepki gösteren şoför, yeniden polisleri itmeye ve vurmaya başladı. Ardından polislerden bir tanesine yumruk attı. Polislerin şiddete maruz kaldığını gören vatandaşlar duruma kayıtsız kalmadı. Araçlarından inerek trafik canavarını linç etmeye kalktı. Şoförün yumruk attığı polis ise duruma müdahale etti. Linç edilmeye çalışılanşoförü vatandaşlarınelinden kurtarmaya çalıştı. "Durun, yapmayın" diye araya giren polis dayak yediği şoförü vatandaşların elinden kurtardı. Polisin kendisinivatandaşlardan kurtarmasıüzerine turizm şoförü, tekrarsaldırganlaştı. Kendisinilinç edilmekten kurtaranpolise tekrar saldıran şoför,polisi itelemeye başladı. Bunun üzerine çaresiz kalan polis saldırgan şoförü biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Bu esnada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganşoför gözaltına alındı.
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