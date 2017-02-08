Sarı vahşet

Konya'da taksi şoförü 40 yaşındaki Mustafa Kıyak önceki gün aracına bir yolcu aldı. Kıyak, aralarında çıkan tartışma sonrası yolcuyu taksiden indirmek istedi. Yolcu, araçtan inmemekte direnince Kıyak yanındaki bıçağı çıkardı. Öfkeli adam ele geçirdiği bıçağı taksi şoförünün kalbine sapladı. Yolcunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Kıyak, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırılan bıçak ameliyatlakalbinden çıkarıldı. Kıyak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Taksi şoförünün tartışmayı cep telefonu kamerasına çektiği de ortaya çıktı. Görüntülerde arka koltukta oturan şahıs, araçtan inmesi için kendisine ısrar eden Mustafa Kıyak'ı "Mustafa abi yarın gelirimseni de vururum" diyerek tehdit ettiği belirlendi
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