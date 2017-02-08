Yol Durumu
  1. Kayınpeder cinayeti
  2. Altın vuruş!

Sarı vahşet

Taksi şoförü tartıştığı yolcusunu aracından indirmek istedi. Korkutmak için bıçak çekti. Öfkeli adam, bıçağı şoförün kalbine saplayıp kaçtı.

Sarı vahşet
Konya'da taksi şoförü 40 yaşındaki önceki gün aracına bir yolcu aldı. Kıyak, aralarında çıkan tartışma sonrası yolcuyu taksiden indirmek istedi. Yolcu, araçtan inmemekte direnince Kıyak yanındaki bıçağı çıkardı. Öfkeli adam ele geçirdiği bıçağı taksi şoförünün kalbine sapladı. Yolcunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Kıyak, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırılan bıçak ameliyatla kalbinden çıkarıldı. Kıyak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Taksi şoförünün tartışmayı cep telefonu kamerasına çektiği de ortaya çıktı. Görüntülerde arka koltukta oturan şahıs, araçtan inmesi için kendisine ısrar eden Mustafa Kıyak'ı "Mustafa abi yarın gelirim seni de vururum" diyerek tehdit ettiği belirlendi


Mustafa Kıyak
Etiketler: ,
  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar