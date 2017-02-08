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Rüzgar döndü

Rüzgar döndü
Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in dava dosyası kabardı. 2016'da bir polisin şehit olduğu kaza nedeniyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ancak cezası kesinleşmeyen Rüzgar Çetin, yine adliyede ortaya çıktı. Çetin, bu kez 2013'de bir barda çıkan kavgada Ahmet Tigrel'i muşta ile yumrukladığı iddiasıyla İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısındaydı. Olayla ilgili bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Duruşmada dinlenen Tigrel'in tanıkları, Rüzgar Çetin'in Ahmet'e yumruk attığını söyledi. Mahkeme, 'in tanıklarına da davetiye çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 10 yıla kadar hapsi istenen Çetin, davanın ilk duruşmasında "Olay gecesi kullandığım cisim muşta değil, kül tablasıdır. Ahmet'ten makas alınca bana yumruk attı. Ahmet üzerime gelince korku ile elime geçirdiğim kül tablasıyla kendimi savundum" demişti. Çetin, "yaralama ve tehdit" suçlarından 10 yıla kadar, Tigrel ise "hakaret ve yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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