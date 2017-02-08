Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli bugün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek savcılığa çıkarılmıştı. Soruşturmayı yürüten savcılık, 10 şüpheliyi "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişti. Savcılık, saldırının planlayıcılarından olduğu tespit edilen şüpheli Abdurrauf Sert'in ayrıca 39 kez "kasten adam öldürmeye yardım" suçundan tutuklamasını talep etmişti.
Reina soruşturmasında yeni gelişme
Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli bugün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek savcılığa çıkarılmıştı. Soruşturmayı yürüten savcılık, 10 şüpheliyi "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişti. Savcılık, saldırının planlayıcılarından olduğu tespit edilen şüpheli Abdurrauf Sert'in ayrıca 39 kez "kasten adam öldürmeye yardım" suçundan tutuklamasını talep etmişti.
Etiketler: Reina , saldırı , soruşturma
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