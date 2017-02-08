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’den ’na onay

Putin’den Türk Akımı’na onay
Rusya Devlet Başkanı Vladimir , Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine ilişkin anlaşmayı onayladı. TBMM Genel Kurulunda geçen yıl 2 Aralık'ta kabul edilen anlaşma, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma tarafından bu yıl 20 Ocak'ta, Federasyon Konseyi'nde ise 1 Şubat'ta kabul edilmişti. Proje kapsamında, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattı inşa edilecek. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise Avrupa'ya doğalgaz ulaştıracağı belirtildi.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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