Putin’den Türk Akımı’na onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine ilişkinanlaşmayı onayladı. TBMM Genel Kurulundageçen yıl 2 Aralık'ta kabul edilen anlaşma,Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Dumatarafından bu yıl 20 Ocak'ta, Federasyon Konseyi'ndeise 1 Şubat'ta kabul edilmişti. Projekapsamında, her biri 15,75 milyar metreküpkapasiteye sahip iki boru hattı inşa edilecek.İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise Avrupa'yadoğalgaz ulaştıracağı belirtildi.
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