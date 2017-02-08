Polis müdürüne suçlama

İstanbul Emniyeti, geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda bir uyuşturucu kuryesini enseledi. Kuryenin bağlantılı olduğu kişiler de belirlendi. İddiaya göre; İl Emniyet Müdür Yardımcıları arasında bulunan Ömür C., yakalanan kişilerin uyuşturucu bağlantısının olmadığını söyledi. Bu hareketiyle şüpheleri üzerine çekti. Bu sırada polisin baskınyaptığı uyuşturucu deposuevin kirasının Ömür C.tarafından ödendiği belirlendi. Gözaltına alınan Ömür C. tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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