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Polis müdürüne suçlama

Polis müdürüne suçlama
İstanbul Emniyeti, geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda bir uyuşturucu kuryesini enseledi. Kuryenin bağlantılı olduğu kişiler de belirlendi. İddiaya göre; İl Emniyet Müdür Yardımcıları arasında bulunan , yakalanan kişilerin uyuşturucu bağlantısının olmadığını söyledi. Bu hareketiyle şüpheleri üzerine çekti. Bu sırada polisin baskın yaptığı uyuşturucu deposu evin kirasının Ömür C. tarafından ödendiği belirlendi. Gözaltına alınan Ömür C. tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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