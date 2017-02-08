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Önce itiraf sonra intihar

Önce itiraf sonra intihar
Konya'nın Ereğli İlçesi'nde yaşayan İsmail Pala (36), geçtiğimiz günlerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat etti. Para yardımı talebinde bulunan Pala'nın başvurusu, işsiz olduğu için kabul edilmedi. Duruma sinirlenen Pala, geçtiğimiz akşam Vakıf Müdürü Murat Bildik'in (46) evine gitti. Zile basan zanlı, kapıyı açan 3 çocuk babası Bildik'e iki el ateş etti. Başından vurulan talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Vakıf Müdürü'nü öldüren Pala, olay yerinden kaçtıktan sonra polisi arayıp teslim olacağını söyledi. Elinde tabancayla polisleri bekleyen zanlı, 2014 yılı Kasım ayında kar maskesiyle PTT şubesine girerek 20 bin liralık soygunu kendisinin gerçekleştirdiği itiraf etti. Ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını belirten Pala, daha sonra tabancayla hayatına son verdi.

Özcan SARAÇ



İsmail PALA
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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