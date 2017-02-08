Önce itiraf sonra intihar

Konya'nın Ereğli İlçesi'nde yaşayan İsmail Pala (36), geçtiğimiz günlerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat etti. Para yardımı talebinde bulunan Pala'nın başvurusu, işsiz olduğu için kabul edilmedi. Duruma sinirlenen Pala, geçtiğimiz akşam Vakıf Müdürü Murat Bildik'in (46) evine gitti. Zile basan zanlı, kapıyı açan 3 çocuk babası Bildik'e iki el ateş etti. Başından vurulan talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Vakıf Müdürü'nüöldüren Pala, olay yerinden kaçtıktansonra polisi arayıp teslim olacağınısöyledi. Elinde tabancayla polisleri bekleyen zanlı, 2014 yılı Kasım ayında kar maskesiyle PTT şubesine girerek 20 bin liralık soygunu kendisinin gerçekleştirdiği itiraf etti. Ölümündenkimsenin sorumlu olmadığını belirtenPala, daha sonra tabancayla hayatına sonverdi.
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